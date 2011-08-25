Опозиція вимагає дострокових виборів Президента і ВР

Представники опозиційних політичних сил, що увійшли до Комітету опору диктатурі, вимагають проведення дострокових виборів Президента України, Верховної Ради та виборів влади Києва.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН резолюції 15-тисячного мітингу Комітету опору диктатурі, що пройшов 24 серпня у Києві.

Як зазначається у документі, представники опозиційних політичних сил, що увійшли до Комітету опору диктатурі, вважають «політику нинішньої влади на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ такою, що загрожує національній безпеці та державному суверенітету України, підриває основи демократичного урядування та призводить до зубожіння і безправ'я громадян».

«До такого висновку нас приводить логіка діяльності цієї влади та конкретні наслідки її зловживань. По-перше, узурпація влади, здійснена шляхом прямих порушень Конституції, нехтування законодавчими процедурами, ліквідація суддівського самоуправління, фальсифікації виборчого процесу, знищення парламентаризму та намагання ліквідувати опозицію через політичні репресії в Україні. По-друге, здача національних інтересів у зовнішньополітичній сфері, здійснена всупереч нормам чинної Конституції, і, як наслідок, загроза перспективам європейської інтеграції України. По-третє, переділ бюджетних коштів під виглядом реформ, в результаті яких незахищені верстви і активні самозайняті категорії населення втрачають останні засоби для існування, а олігархічні клани стають ще багатшими і сильнішими. По-четверте, встановлення режиму тотальної корупції, яка стала головною ідеологією та сенсом роботи діючої влади та в яку включені бюрократичний апарат, суди, міліція, прокуратура і кримінальний елемент», заявляють автори резолюції.

На їхнє переконання, усе це було здійснено впродовж лише перших півтора року діяльності нової влади.

«Закономірним наслідком її зухвалого наступу на права й інтереси громадян стало критичне зниження рівня підтримки політичних інститутів у суспільстві, зростання протестних настроїв, готовність людей до радикальних дій громадського опору», переконані опозиційні сили.

Вони констатують, що влада в Україні нелегітимна і, враховуючи її антиукраїнський характер, ця влада - окупаційна.

«Така влада може триматися лише на обмані і насильстві. І своїми останніми діями стосовно кримінального переслідування лідерів опозиції влада засвідчила те, що вона безпосередньо переходить до останнього засобу свого збереження - до встановлення диктатури», наголошують автори резолюції.

Вони стверджують, що Україна опинилася у небезпеці, оскільки «у небезпеці кожна родина, якій загрожує бідність, свавілля влади і бандитизм; у небезпеці малий та середній бізнес який знищується корупцією і засиллям провладного бізнесу; у небезпеці демократія, якій загрожує тотальна фальсифікація і порушення правових норм; у небезпеці незалежність і державний суверенітет, якими нинішні керманичі України готові розрахуватися за свої привілеї».

Комітет опору диктатурі вимагає: проведення дострокових одночасних парламентських і президентських виборів; проведення дострокових виборів київського міського голови та Київської міської ради, відставки голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Також автори резолюції вимагають припинення незаконного кримінального переслідування та звільнення лідерів опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв'язнів України з-під варти.

Крім того, у резолюції міститься вимога скасувати рішення влади, що погіршують соціально-економічне становище громадян, встановити мораторій на продаж землі та на укладення міждержавних угод, які б передбачали відчуження державного майна і делегування суверенітету.