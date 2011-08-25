Табачник: Облиште ілюзії, що міністр читає і впливає на зміст підручника

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що учні 11-х класів будуть забезпечені до 1 вересня всіма шкільними підручниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Міністр оголосив про завершення державного замовлення з виготовлення підручників для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

За його словами, йдеться про 5 млн. 100 тис. підручників, друк яких завершується цими днями.

“Робота ця буде завершена до 1 вересня, і доставку до обласних баз освіти, я сподіваюсь, ми завершимо до 28 серпня для того, щоб мати повноцінних три дні, коли обласні бази при управліннях освіти зможуть ці підручники передати до середніх шкіл”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, на сьогодні більше 85% підручників доставлено у Житомирську, Тернопільську, Львівську, Київську, Дніпропетровську області та Київ.

“За ці останні дні, з 25 по 28 серпня, в нас 1 млн. 230 тис. у машинах в дорозі. Думаю, що 28-го ми зможемо областям передати всі підручники”, - зауважив міністр і додав, що по термінах це рекордний результат, і “вперше за 16 років ми поставимо велику крапку до 1 вересня”.

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олександр УДОД, у свою чергу, зазначив, що в цьому році цим виготовленням підручників для 11-х класів завершено довготривалий перехід змісту освіти на нові програми і підручники, “тобто, ту епопею, яку було розпочато в 2001 році, ми завершили в 2011 році, і тепер усі школи України мають оновлений компплект підручників”.

Водночас він звернув увагу на те, що система освіти є динамічною і безперервно розвивається, тому вже зараз планується розпочати оновлення програм і підручників для початкової школи за новими стандартами початкової освіти.

На запитання журналістів, чим нові нові підручники для 11-х класів відрізняються від попередніх видань, Д.ТАБАЧНИК відповів, що не ознайомився з їхнім змістом. “Я не можу і не маю права і можливості перечитати дві сотні авторських рукописів, аби не впливати на конкурсний відбір”, - сказав міністр.

Він наголосив, що на конкурс потрапили ті рукописи авторських колективів, які отримали схвальну оцінку провідних наукових установ, зокрема, Національної академії наук, пройшли педагогічно-психологічну експертизу провідних установ і інститутів Національної академії педагогічних наук України, після чого була оцінка 500 експертів, а також експертні комісії по кожному напрямку, які таємно голосували і складали рейтинговий лист. “І лише по рейтинговому листу конкурсна комісія визначала переможців”, - наголосив Д.ТАБАЧНИК.

“Облиште ілюзії, що міністр читає і впливає на зміст підручника. Це йому не по силах, і саме головне, це не відповідає чинному законодаству”, - заявив він.

“І наступного року, ми це пропишемо у положенні, ми також будемо робити ще й практичну, третю, експертизу нових підручників у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, кращих по предмету”, - додав Д.ТАБАЧНИК.