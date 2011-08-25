Адвокат Тимошенко: справа розвалюється

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявляє, що кримінальна справа, порушена проти його підзахисної, розвалюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києва.

«Справа розвалюється, просто по кроках розвалюється», - сказав М.СІРИЙ.

За його словами, «для того, щоб був злочин з перевищення влади, треба, щоб були збитки, а без них немає злочину».

За словами М.СІРОГО, обвинувачення стверджує, що після якихось дій екс-прем’єра на 30% збільшилась ціна закупівлі газу на виробничо-технологічні витрати з 2008 по 2009 рік.

Він додав, що в тому ж обвинуваченні вказується, що з огляду на те, що ціна збільшилась на 30%, збільшились витрати «Нафтогазу» в 2009 році, а саме - на 194 млн. 625 тис. 386 долари або на 1,5 млрд. грн.

«У сьомому томі матеріалів справи озвучуються акти прийому-передачі технічного газу у 2009 році по ціні 179 доларів або 1382 грн. (за курсом 7,7 грн. за дол.) за тис кубометрів. І ця ж сама ціна була у 2008 році - гривня в гривню», - наголосив адвокат.

«Тобто в матеріалах справи сама ж прокуратура кладе вилучені акти прийому-передачі, купівлі технічного газу на технічні витрати «Укртрансгазу» з вказанням контракту, який вони сховали, і ми будемо вимагати його долучати», - заявив М.СІРИЙ.

За його словами, судячи з цього, ніякого здорожчання газу на 30% не було.

«Чи можна далі продовжувати слухати цю справу?», - додав М.СІРИЙ.