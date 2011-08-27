У Могильова і Хорошковського вербували активіста «Свободи»?

Активіста Київської міської організації ВО «Свобода» Едуарда ІГОЛЬНІКОВА звинуватили в організації державного перевороту та схиляли до негласної співпраці з Міністерством внутрішніх справ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Свобода».

Зокрема, як зазначають в партії, 26 серпня на 17.00 Е.ІГОЛЬНІКОВА викликали у Слідче управління ГУ МВС України в Києві на допит у кримінальній справі щодо акції до Дня Незалежності у Києві. Разом з тим слідчий ТРОХИМЕНКО, пославшись на зайнятість, переніс допит на 17.00 27 серпня.

Однак після цього Е.ІГОЛЬНИКОВА, який повертався з міліції в офіс на вулиці Лисенка, схопили троє невідомих в цивільному, одягнули наручники, відібрали мобільний телефон і доставили назад у Слідче управління ГУ МВС в Києві. Допит проводив полковник, що представився начальником карного розшуку міста Києва.

Як стверджують у «Свободі», він заявив, що стосовно Е.ІГОЛЬНИКОВА буде порушено кримінальну справу за організацію масових заворушень 9 травня 2011 року у Львові та 24 серпня 2011 року у Києві та організацію державного перевороту. У Е.ІГОЛЬНИКОВА вилучили всі особисті речі та зробили ксерокопії наявних документів, у тому числі ідентифікаційного коду.

У повідомленні зазначається, що більша частина допиту стосувалася діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода», прізвищ очільників «Свободи» та членів Київського комітету, внутрішньої організації, розпитували про лідера ВО «Свобода» та заявляли, що не допустять Олега ТЯГНИБОКА до влади. Також у ГУ МВС цікавилися, що робив О.ТЯГНИБОК під час ходи опозиції 24 серпня в Києві та де були інші члени організації.

Після закінчення допиту Е.ІГОЛЬНИКОВУ запропонували співпрацю з МВС в обмін на не порушення проти нього кримінальних справ, поінформували у «Свободі», додавши, що натомість Е.ІГОЛЬНИКОВ мав інформувати міліціонерів про діяльність «Свободи» та активістів інших національно-патріотичних організацій, зокрема УНА-УНСО, «Патріот України».

Крім того, за даними «Свободи», напередодні з подібною пропозицією до Е.ІГОЛЬНИКОВА звернувся невідомий, який назвав себе полковником СБУ. Представник СБУ теж пропонував свою допомогу в обмін на негласну співпрацю та надання інформації про ВО «Свобода» та інші патріотичні організації, зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим ВО «Свобода» має намір звернутися до прокуратури з вимогою провести розслідування щодо незаконних дій правоохоронних структур та притягнення винних до відповідальності.