”Нафтогаз” не має боргів перед ”Газпромом”

"Нафтогаз України" немає боргів перед "Газпромом" за постачання природної сировини, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Нам вони точно не можуть бути винні, адже ми прямо газ не поставляємо до України - це робить тільки "РосУкрЕнерго", тому безпосередньо щодо "Газпрому" боргу бути не може", - сказав він у суботу радіостанції "Эхо Москвы". Щодо "РосУкрЕнерго", то нам складно це коментувати", - додав представник "Газпрому".

С.Купріянов зазначив, що "Газпром" "не має прямих відносин з "Нафтогазом України". "Щодо постачання газу в нас з ними є відносини лише щодо транзиту газу, тут ми є платниками, і тут усе чітко", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня тижневик "Дзеркало тижня" опублікував інформацію про те, що борг НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ «Газпром» (Росія) і компанією «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) за поставлений в січні-лютому 2006 року до України природний газ становить більш як 413 млн. 344,65 тис. доларів.

Газета посилається на Протокол переговорів робочих груп НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Газпром" і компанії "РосУкрЕнерго АГ" від 10-11 квітня 2006 року, фотокопію якого публікує.

Протокол підписаний з боку «Газпрому» заступником голови Олександром РЯЗАНОВИМ, з боку «РосУкрЕнерго» - виконавчими директорами Олегом ПАЛЬЧИКОВИМ і Костянтином ЧУЙЧЕНКОМ, а з боку НАК «Нафтогаз України» заступником голови Ігорем ВОРОНІНИМ.

Згідно з документом, НАК «Нафтогаз України» запропонувала оформити додаткову угоду до контракту №14/935-1/04 від 29.07.04 про закупівлю компанією у «РосУкрЕнерго АГ» в березні нинішнього року до 5,7 млрд. кубометрів газу за ціною 95 доларів за тисячу кубометрів.

У свою чергу, компанія «РосУкрЕнерго АГ» підтвердила можливість поставки природного газу в обсягу 5,7 млрд. кубометрів газу за ціною 95 доларів за тисячу кубометрів в березні ц.р. на адресу НАК «Нафтогаз України» тільки після погашення заборгованості, що існує на сьогодні, за газ, поставлений в січні-лютому ц.р. за контрактами №14/935-1/04 від 29.07.04 (січень 10 млн. 953 тис. 079,87 дол., лютий 354 млн. 215 тис. 180,41 дол.) і №5-ТРК від 29.07.04 (48 млн. 176 тис. 389,41 дол.).

Крім того, в документі наголошується, що НАК «Нафтогаз України» для забезпечення балансу газу в Україні в квітні вніс пропозицію про придбання газу у ВАТ «Газпром» або у компанії «РосУкрЕнерго АГ» в обсягу до 2,5 млрд. кубометрів за ціною 95 дол. за 1000 кубометрів з ресурсів газу, передбачених для поставки в квітні місяці цього року до України.

"Враховуючи домовленості, зафіксовані угодою, підписаною сторонами 4 січня ц.р., ВАТ «Газпром» повідомило про відсутність можливості поставки для компанії природного газу за ціною 95 дол. у зв`язку з реалізацією обсягів газу компанії «РосУкрЕнерго АГ» в квітні місяці за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів", – сказано в документі.

При цьому відзначено, що «компанія «РосУкрЕнерго АГ» поінформувала про те, що вона не має зобов`язань і можливості щодо поставки НАК «Нафтогаз України» обсягів природного газу в квітні ц.р. і до кінця 2006 року».

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня на засіданні уряду екс-голова НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО заперечував існування у компанії боргів перед компанією «РосУкрЕнерго» за поставки газу в січні-лютому 2006 року. «Ні, не має (заборгованості - УНІАН). Газ як поставлявся, так і поставляється. Є робоча ситуація, є робочий графік оплати за поставлений газ», - сказав О.ІВЧЕНКО.

Він уточнив журналістам, що компанія повністю розрахувалася з «РосУкрЕнерго» за поставлений в січні-лютому газ. Разом з тим він відзначив, що слід розрізняти зобов`язання НАК з оплати за поставлений газ за графіком і боргові зобов`язання.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, у свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу із Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.