Тягнибока викличуть на допит?

Керівників Київської міської та Сумської обласної організацій Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Андрія ІЛЛЄНКА та Ігоря МІРОШНИЧЕНКА допитали у Слідчому управлінні Головного управління МВС України у місті Києві у кримінальній справі, порушеній щодо подій у столиці в День Незалежності України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», допит відбувся 27 серпня.

Найбільше слідчих цікавила діяльність Комітету опору диктатурі, до складу якого входять 11 партій і який організував мітинг прихильників опозиції 24 серпня.

Допит А.ІЛЛЄНКА тривав 2,5 години. Запитання слідчих стосувалися діяльності Комітету опору диктатурі та самої акції 24 серпня.

Допит І.МІРОШНИЧЕНКА тривав 1,5 години.

Також 27 серпня було допитано активіста Київської міської організації ВО "Свобода" Едуарда ІГОЛЬНІКОВА і заступника голови столичної організації партії Руслана АНДРІЙКА.

За неофіційною інформацією, найближчим часом на допити викликатимуть також інших представників ВО «Свобода» – лідера партії Олега ТЯГНИБОКА та його заступника Андрія МОХНИКА.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську у Києві, щоб не допустити прохід колони прихильників опозиції до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками й автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що в центрі Києва десятки учасників ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу, Головне управління МВС України в м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями й представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").