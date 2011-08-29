У Пересопниці через Януковича не пустили на випас худобу?

Мешканцям Пересопниці та навколишніх сіл на Рівненщині у день приїзду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на святкування 450-річчя Пересопницького Євангелія заборонили випасати худобу і навіть виводити її з двору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини» з посиланням на місцевих жителів.

Також сьогодні зранку у Рівному біля Народного дому рівненські правоохоронці заблокували автобуси з рівнянами, які збиралися їхати на святкування з нагоди 450-рiччя рукописного Пересопницького Євангелія.

«Правоохоронці пояснили свої дії тим, що у водіїв не було дозволів на перевезення пасажирів та спеціальної перепустки», - йдеться у повідомленні.

Майже півтори години представники Рівненського Комітету опору диктатурі марно намагалися переконати правоохоронців у тому, що вони не мають права перешкодити поїздці, зазначає прес-служба.

«Попри заборону, делегація на автобусах спромоглася виїхати, але на вулиці Дубенській їх знову заблокували правоохоронці», - зазначають у «Батьківщині».

Лише після втручання народних депутатів автобуси з людьми таки пропустили до Пересопниці, де відбувалися урочистості.