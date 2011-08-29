Прокурор заявляє, що жоден аркуш із справи Тимошенко не зник

Представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА заявляє, що жоден аркуш із матеріалів кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО не зник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Печерському райсуді.

Л.ФРОЛОВА нагадала, що захист Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні заявив, що нібито з матеріалів кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО зникли 213 аркушів.

«Я хочу спростувати цю заяву і сказати, що жодного аркуша з матеріалів кримінальної справи не зникло»,- сказала Л.ФРОЛОВА.

За її словами, цю заяву було зроблено на підставі того, що досліджувався висновок судово-економічної експертизи, яка нараховує 522 аркуші. Однак, за словами прокурора, після того, як матеріали справи повернулися до слідчого разом з висновками експертизи, він їх «просто переформував». Зокрема, частину матеріалів, яка нараховує 309 аркушів, сформував у 14-й том справи, а іншу частину розформував по інших томах.

За словами Л.ФРОЛОВОЇ, «такі заяви робляться, щоб дискредитувати органи слідства Генеральної прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про зникнення з матеріалів кримінальної справи 213 аркушів.

«Зі справи зникло 213 аркушів», - сказав адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це вже другий приклад, коли в справі посилаються на додатки, але самі додатки – відсутні. «Зараз вже вдруге ми фіксуємо, що відсутні матеріали, на які є посилання. Це є свідченням того, що справа фальшувалася, а не ретельно готувалася», - зазначила екс-прем’єр.

Також О.ПЛАХОТНЮК зазначив, що захист під час ознайомлення з матеріалами справи відкопіював документи, які містяться у 5-14 томах. «Ми не могли копіювати матеріали з першого по четвертий том», - наголосив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.