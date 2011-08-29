Прес-секретар Януковича: випасати пересопницьких корів не забороняли

Голова Пересопницької сільради попросив місцевих мешканців випасати худобу в полі, а не біля місця проведення урочистих заходів за участю Президента України.

Як відомо, сьогодні Віктор Янукович з`їздив в Рівне на відкриття Центру променевої терапії обласного онкологічного диспансеру і побував в селі Пересопниця, де було створено знамените Пересопницьке Євангеліє.

Прес-служба "Батьківщини", посилаючись на місцевих жителів Пересопниці, повідомила, що під час візиту Президента їм нібито заборонили виводити з двору корів. Як розповіла "Сегодня"прес-секретар Президента Дарина Чепак, охорона Януковича випасати худобу нікому не забороняла, просто Управління держохорони, керуючись міркуваннями безпеки, які прописані на законодавчому рівні, попросило людей не виводити тварин на дорогу 5-10 хвилин, поки слідує кортеж президента.

Також, як розповіли виданню в прес-службі Рівненської ОДА, сільський голова Пересопниці Роман Іванчук попросив не випасати худобу біля місця проведення урочистостей, а вигнати в поле. Як виявилося, в селі всього 10 корів. Їх зазвичай ведуть на випас о 6-7 годині ранку, а забирають додому тільки увечері, і вдень по дорозі вони не ходять.

На рівні району ніяких розпоряджень про тварин не було. "Ніяких вказівок про заборону випасати худобу району влада не давала. Зараз худоба випасається на полі, як завжди", - заявив перший заступник глави Рівненської райдержадміністрації Юрій Загиней.