Азаров: Україна не може вступити до Митного союзу

Україна не може вступити до Митного союзу, оскільки вже є членом Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Місце і перспективи України в нестабільному і змінному світі».

М.АЗАРОВ відзначив, що, незважаючи на те, що для України є вигідною інтеграція з економікою Російської Федерації, і він завжди був прихильником цього, проте вступ у 2008 році України до СОТ створює необхідність у разі приєднання України до Митного союзу перегляд угод зі всіма країнами - членами СОТ.

«Як ви знаєте, я був одним із ініціаторів і переконаних прихильників економічної інтеграції наших країн, і я брав участь в переговорах, і саме я говорив і в парламенті про ідею створення Єдиного економічного простору», - сказав М.АЗАРОВ. Разом з тим, він пояснив, що в 2003-2004 роках Україна вела переговори про інтеграцію з Російською Федерацією і водночас проводила переговори про вступ до СОТ. При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що для України залишається важливою співпраця з Російською Федерацією і Митним союзом, і Україна вважає для себе вигідним укладати окремі угоди з країнами Митного союзу, залишаючись при цьому у СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1". Разом з цим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки що невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не готова запропонувати Україні особливих умов членства в Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

«Митний союз - це все ж таки вища форма інтеграції, і ми зацікавлені в тому, щоб туди підключилася Україна - велика європейська держава, братська, дружня нам», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. «Але ми не можемо погодитися з підключенням України за якоюсь там формулою типу «3+1» - «ми 20 документів підпишемо, а 30 - не будемо». Ні! Або хай вступає цілком і повністю, підписують по етапах, стають повноправними членами Митного союзу і отримують з цього всі вигоди і несуть всі обов`язки, або тоді - це вже інший шлях, але в цьому разі це вже створить відповідну обстановку», - попередив Президент РФ.