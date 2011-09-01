Далай Лама просить звільнити Тимошенко

Низка впливових людей світу підписали відкритого листа, у якому висловили занепокоєння з приводу останніх подій в Україні, пише Українська правдаз посиланням на статтю під назвою "Україна втрачає свій шлях", опублікованій на сайті Project Syndicate.

Зокрема, підписанти вважають, що ЄС має вимагати від української влади, щоб Юлію ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції випустили з СІЗО під заставу, "щоб вони могли більш активно захищати себе в суді".

Автори статті стверджують, що більшість на Заході вважають процес над Ю.ТИМОШЕНКО політичним і що принцип верховенства права у ньому ігнорується.

Вони зазначають, що в інтересах ЄС прагнути до більш активної політики стосовно України.

"Ми закликаємо ЄС та його держави-члени наполягати на тому, щоб в Україні поважалося верховенства права. Принаймні, ЄС повинен вимагати, щоб Ю.ТИМОШЕНКО та інші лідери опозиції вийшли на волю під заставу...", - сказано у статті.

Крім того, на думку підписантів, основні принципи демократичного суспільства, такі як свобода слова і свобода зібрань, все частіше зазнають утисків в Україні.

Вони також звертають увагу на консолідацію всієї влади в країні в руках Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, зміцнення силових структур, зокрема, СБУ, а також на "повальну корупцію".

Окреме занепокоєння впливових людей світу викликає переслідування в Україні опозиційних партій і незалежних ЗМІ.

"Відкриття кримінальних справ стосовно опозиційних політиків, у тому числі проти ТИМОШЕНКО, разом із внесенням змін до виборчого закону на користь Президента і його прихильників, є послабленням опозиційних сил", - сказано у статті.

Автори також звертають увагу на слабкі інститути громадянського суспільства в Україні, які "не мають реальної можливості брати участь у виробленні політичних рішень".

"Україна зараз на розпутті. Один покажчик вказує на демократію, а інший - на єдиновладдя. Перший шлях веде до членства в Європейському Союзі, другий - до більш темного і небезпечного напрямку. Мільйони громадян України хочуть вступу до ЄС, але їхній ентузіазм стримується відсутністю чіткої політики ЄС щодо України", - сказано у статті.

Лист підписали, зокрема, філософ та есеїст Андре ГЛЮКСМАН, колишній президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, почесний архієпископ Кейптауна і лауреат Нобелівської премії миру Десмонд ТУТУ, колишній президент Федеративної Республіки Німеччина Ріхард фон ВАЙЦЗЕККЕР, голова Російської партії "Яблуко" Григорій ЯВЛІНСЬКИЙ, ДАЛАЙ-ЛАМА та інші.

Усі підписанти є членами ініціативи "Shared Concern Initiative", яка об’єднує видатних діячів сучасності, що представляють різні культури, релігії, традиції та історію, відзначає Українська правда.

Як відомо, у середу В.ГАВЕЛ написав статтю до англомовного російського видання Moscow Times зі схожими тезами, додає інтернет-видання.