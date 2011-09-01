Лікарі поставили Луценку діагноз - цироз печінки (доповнена)

Лікарі констатували у колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА цироз печінки.

Про це дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона зазначила, що за результатами обстеження у Ю.ЛУЦЕНКА встановлено діагноз «цироз печінки (криптогенний) з явищем портальної гіпертензії і варикозом вен стравоходу».

За словами І.ЛУЦЕНКО, також у медичному висновку зазначено, що, враховуючи прогресуючий характер захворювання, хворому з метою уточнення діагнозу необхідне лікування з дообстеженням в умовах спеціалізованого гастроентерологічного стаціонару.

Крім того, спеціалісти дійшли висновку, що за відсутності повноцінного лікування можливе подальше прогресування цирозу печінки з його декомпенсацією, розвитком ускладнень (крововиливів тощо) і трансформацією у рак.

І.ЛУЦЕНКО наголосила, що обстеження її чоловіка провели лікарі Міністерства охорони здоров’я. Вона продемонструвала журналістам висновки лікарів.

«Влада свідомо знищує мого чоловіка, не надаючи йому медичного лікування», - заявила І.ЛУЦЕНКО.

При цьому вона наголосила, що діагноз «цироз печінки», згідно з законодавством, дає підстави для звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 квітня почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Із 10 травня Ю.ЛУЦЕНКО перебував у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його було доставлено із СІЗО на медобстеження через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

23 травня екс-міністр внутрішніх справ написав офіційну заяву про припинення голодування.

Дружина Ю.ЛУЦЕНКА неодноразово заявляла про погіршення стану його здоров’я.

29 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів екс-міністра про повторне обстеження стану здоров’я їхнього підзахисного фахівцями Міністерства охорони здоров’я.

У заявленому клопотанні адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ звертав увагу суду на те, що під час обстеження екс-міністра у липні цього року в лікарні швидкої медичної допомоги лікарями в Ю.ЛУЦЕНКА було виявлено загострення низки хвороб, зокрема, виразкової хвороби шлунку, захворювання шлункової залози тощо.

Також адвокат наголосив, що під час голодування в СІЗО Ю.ЛУЦЕНКО втратив майже чверть ваги, і за три місяці, які пройшли з моменту припинення голодування, він практично не набирає вагу.