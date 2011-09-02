Яценюк: у Донецьку на людей не звикли зважати

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в Донецькій області закриваються школи, тому що у місцевої влади «скотяче ставлення» до людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

А.ЯЦЕНЮК констатував, що, згідно із статистичними даними і прогнозами Донецької облдержадміністрації на найближчі 5 років, у регіоні збільшується кількість учнів, але місцева влада навмисно закриває навчальні заклади, незважаючи на протести батьків учнів, самих школярів і вчителів.

«Як же ви можете закривати школи, коли у вас росте кількість учнів?! Це ж вже було у 90-і роки – позакривали дитячі садки, і швидко там зробили офіси приватних компаній. До речі, ця ж сама історія йде по окремих приміщеннях шкіл у Донецькій області», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на питання журналістів, чому так відбувається саме у Донецькій області, він підкреслив, що органи влади на місцях тут не зважають на людей, нехтують їх думкою, ігнорують інтереси жителів.

«Чому таке відбувається у Донецьку? Я вам скажу свою особисту думку. Те, що я побачив сьогодні, – це скотяче ставлення до людей. Жодного іншого діагнозу я не можу дати», - заявив лідер «Фронту Змін», нагадавши, що сьогодні він брав участь у святі Першого дзвоника у донецькій школі № 111, питання про ліквідацію якої досі перебуває на розгляді в судах.

«Я сьогодні був шокований: біля 111-ї школи міліції було стільки ж, скільки було на святкуванні Дня Незалежності. Кого вони охороняли, від кого вони охоронялися? У Макіївці, говорять, була та сама історія – зігнали два автобуси міліціонерів. Проти кого? Проти батьків? Проти дітей, які прийшли вчитися до школи?», - спитав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що закриття шкіл має бути обов`язково узгоджене з громадськістю, мають бути вирішені всі питання, що виникають при цьому.

А.ЯЦЕНЮК розкритикував такий підхід місцевих керівників до вирішення питань про ліквідацію навчальних закладів.

«Тому у мене тільки один діагноз: з людьми поводяться, не як з людьми. Їхня думка нікого не цікавить. Ось саме тут, у Донецьку, це і відбувається. Адже школи закривають у багатьох областях – це правда. Але найгарячіша ситуація – в Донецькій області», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької ОДА, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».