Фракція НУ-НС шукає спосіб позбутися "тушок"

У фракції «Наша Україна – Народна самооборона» не виключають можливості виключення низки “неопозиційних депутатів”, але остаточне рішення може бути ухвалене фракцією лише на наступному тижні.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, у фракції справді говориться про можливість виключення низки депутатів зі складу НУ-НС, які не є опозиційними до влади.

Разом з тим навряд чи можливе рішення про масове виключення депутатів із фракції. “Ви ж знаєте, як у нашій фракції рішення ухвалюються, точніше - кардинальні рішення неможливо ухвалити через різнобарвність в ній депутатів», - зазначив співрозмовник агентства з фракції НУ-НС.

«Як 67 народних депутатів виключатимуть, згідно з деякими інформаціями в ЗМІ, 21 депутата? Досить малоймовірно при дисципліні в НУ-НС”, - сказало джерело, при цьому зазначивши, що серед тих, кого нібито виключатимуть, називається, зокрема, Іван ПЛЮЩ, який і не є членом фракції НУ-НС, а входить до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього" у Верховній Раді України.

Водночас голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО відмовився прокоментувати УНІАН ситуацію: “Я чутки не коментую”. При цьому він зазначив, що на наступному тижні “буде засідання фракції” і тоді можна говорити про те, які рішення будуть ухвалені.

Народний депутат від НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО лише підтвердив, що засідання Ради фракції НУ-НС було, але відмовився назвати питання, які обговорювалися. На уточнююче запитання УНІАН, чи йшлося про можливість виключення низки депутатів зі складу фракції, він сказав: “Не можу ні спростувати, ні підтвердити це”.