Нардепи Тимошенко кажуть, що їхнє робоче місце поки - не у ВР

Переважна частина депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» перебуватиме на засіданнях Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, незважаючи на початок нової сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО під час Погоджувальної ради ВР.

За словами І.КИРИЛЕНКА, Печерський райсуд є місцем перебування протягом останніх двох місяців більшості БЮТівців. «Наш єдиний округ - це майданчик Печерського суду… Тому поки що наше робоче місце не у Верховній Раді, а в суді», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракція наполягатиме на ухваленні закону, який би скасовував норму Кримінально-процесуального кодексу щодо притягнення до відповідальності за перевищення службових повноважень. І.КИРИЛЕНКО нагадав, що саме в цьому звинувачують Ю.ТИМОШЕНКО, але притягнення до відповідальності за цією нормою є не більш як політичним переслідуванням.

«Верховна Рада прийняла таку норму і має її скасувати і припинити цей процес як безпідставний», - сказав лідер фракції «БЮТ-Батьківщина».

І.КИРИЛЕНКО додав, що після ухвалення відповідного закону фракція працюватиме у стінах Верховної Ради, оскільки є ряд важливих питань, які треба вирішити.