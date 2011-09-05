Грищенко: Україна не може брати повноцінну участь у Митному союзі

Україна не має можливості для повноцінної участі у Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми вважаємо, що сьогодні, на жаль, реальних можливостей для повноцінної участі у Митному союзі не існує, хоча б виходячи з того факту, що Україна є членом СОТ, а наші три держави-партнери - ще ні», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, відповідальні за економічні питання представники ведуть переговори про вироблення умов співпраці між державами.

К.ГРИЩЕНКО сподівається, що в ході переговорів аргументи сторін будуть почуті, і буде знайдена та формула, яка дозволить розвивати відносини між двома державами на основі стратегічного партнерства.

Керівник МЗС також зазначив, що Україна поки ще не одержала формальної відповіді на пропозицію про співпрацю з Митним союзом у форматі «три плюс один», і відповідні переговори продовжуються, причому не лише з Росією, але й з іншими членами Митного союзу – Білоруссю і Казахстаном.

«Консультації ми ведемо не лише у Москві, але й в інших столицях, і розраховуємо на позитивний результат», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому міністр підкреслив, що переговори між Україною і ЄС про підписання угоди про асоціацію, яка включає угоду про зону вільної торгівлі, виходить на фінішну пряму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що РФ вкотре пропонує Україні визначитися, чи зацікавлена вона у вступі до Митного союзу.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року на внутрішніх кордонах Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану був знятий митний контроль.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.