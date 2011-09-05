Діденку дали три роки умовно (доповнена)

Печерський районний суд Києва визнав винним у скоєнні службового злочину колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА й обрав йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила головуюча у судовому процесі суддя Оксана ЦАРЕВИЧ.

Також суд позбавив І.ДІДЕНКА права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та господарсько-адміністративними функціями підприємств усіх форм власності.

Суд прийняв рішення змінити міру запобіжного заходу на підписку про невиїзд, звільнивши І.ДІДЕНКА з-під арешту в залі судового засідання.

Як зазначається у вироку, суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши покази свідків і доводи експертів, дійшов висновку, що зібрано достатньо доказів, які повністю доводять вину підсудного І.ДІДЕНКА.

Водночас суд не вбачає, що І.ДІДЕНКО переслідував особисті інтереси, скоюючи злочин.

Також за рішенням суду з майна І.ДІДЕНКА знято арешт, оскільки не було заявлено цивільного позову.

За рішенням суду, вирок може бути оскаржений протягом 15 діб в Апеляційному суді Києва.

Головуючій у судовому процесі судді О.ЦАРЕВИЧ після двох робочих днів перебування у нарадчій кімнаті знадобилося 3,5 години, щоб оголосити кілька десятків аркушів вироку.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКО разом з екс-головою Державної митної служби Анатолієм МАКАРЕНКОМ та екс-начальником відділу Київської регіональної митниці Тарасом ШЕПІТЬКОМ притягувався до кримінальної відповідальності у справі щодо законності розмитнення у 2009 році 11 млрд. кубометрів газу.

30 серпня адвокат І.ДІДЕНКА І.СТЕПАНОВ повідомив, що в ході судового слідства його підзахисному було перекваліфіковано обвинувачення із ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) на ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), що передбачає м’якше покарання, зокрема таке, що не пов’язане з конфіскацією майна.

31 серпня, на останньому судовому засіданні у справі, І.ДІДЕНКО заявив, що шкодує про підписання газових угод, а також про те, що якби знав, що директиви Кабміну були прийняті одноосібно тодішнім прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, то ніколи б їх не виконував.

Кримінальну справу про законність розмитнення у 2009 році 11 млрд. кубометрів газу, щодо належності якого позивалась компанія "РосУкрЕнерго", було порушено після того, як 8 червня 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма (Швеція) зобов`язав НАК "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 млрд. кубометрів газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. кубометрів як неустойку за порушення умов контракту.

4 вересня стало відомо, що представники Генеральної прокуратури просять Печерський райсуд Києва призначити І.ДІДЕНКУ покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. За словами його адвоката Ігоря СТЕПАНОВА, таку заяву сторона обвинувачення зробила 31 серпня на останньому судовому засіданні у справі.