Адвокат Тимошенко: виявляється, у справі немає оригіналу документа

На наступному засіданні Печерського райсуду Києва захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО подаватиме клопотання про відновлення телетрансляції судових засідань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це сказав адвокат Юрій СУХОВ.

Він також зауважив, що відсутні будь-які підстави тримати Ю.ТИМОШЕНКО під вартою, особливо після свідчень колишнього керівника апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра Михайла ЛІВІНСЬКОГО.

«Свідок ЛІВІНСЬКИЙ сказав дуже конкретну річ, що у справі немає оригіналу директив Юлії ТИМОШЕНКО, а є лише документ, на якому стоїть факсиміле, і хто ставив це факсиміле – невідомо», - наголосив Ю.СУХОВ.

Він зазначив, що у слідства та обвинувачення немає оригіналу документу, «а будувати обвинувачення на копії – це абсурд з точки зору кримінального процесу».

«Ми вважаємо, що жодних підстав утримувати Юлію ТИМОШЕНКО далі під вартою немає, адже вона жодним чином не може заважати встановленню істини у справі», - підкресли адвокат.