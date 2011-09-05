Турчинов про Тимошенко, БЮТ, залізні паркани та глухий кут

Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що Юлія ТИМОШЕНКО залишиться лідером цієї політичної сили, незважаючи на її утримання під вартою під час судового процесу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба каналу.

«Тимошенко як була, так і буде лідером і опозиції, і України, де б вона не перебувала. Зокрема, вона є і буде надалі головою партії «Батьківщина», тому що я не знаю партій, у яких би був такий яскравий, незламний і могутній лідер», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, ряди партії почали помітно розширюватися.

«Люди, які сьогодні, в цих умовах пишуть заяви про вступ до лав партії, демонструють, що вони не бояться цієї влади, і що це - їхня позиція», - заявив політик.

Він також зазначив, що не знає людей, які б сьогодні підтримували Партію регіонів.

«Єдине, за рахунок чого вони (Партія регіонів - УНІАН) тримаються, - це за рахунок озброєних людей, які одержують зарплати в МВС, СБУ та інших силових структурах», - заявив О.ТУРЧИНОВ, додавши, що влада намагається сховатися від людей за залізними парканами, які зводяться навколо її будівель.

На думку заступника голови партії «Батьківщина», правляча політична сила заганяє країну в глухий кут, і її політика загрожує Україні міжнародною ізоляцією.