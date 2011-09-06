Королевська вимагає невідкладної відставки Азарова

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вимагає від Президента України невідкладно, ще до початку бюджетного процесу на 2012 рік, відправити у відставку прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА «через безвідповідальність та непрофесіоналізм». Інакше саме на Президента ляже відповідальність за подальше погіршення економічної ситуації в країні.

Про це йдеться у відкритому листі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомила депутат сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України.

Голова парламентського комітету в листі до глави держави зазначає, що уже сьогодні Україна стоїть на межі перед початком другої хвилі економічної кризи, а в країні досі немає програми антикризових дій. Водночас, уряд М.АЗАРОВА уже провалив роботу по усім стратегічним напрямкам.

«Першим провалом є відсутність прогресу у переговорах з Росією про ціну на газ. Зіпсовані відносини з нашим стратегічним партнером є персональною відповідальністю Миколи АЗАРОВА, - зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Другий провал - відсутність результату у роботі з МВФ. Смішно говорити, але програмою уряду у нас є сліпе виконання умов Міжнародного валютного фонду, а саме - поспішне впровадження пенсійної реформи, що викликало цілу хвилю обурень у суспільстві. Третій провал - це бюджетна політика уряду. Написаний поспіхом бюджет невиконаний. А уряд боїться прозвітувати про його виконання, що створює небезпеку повторення провальної бюджетної політики на 2012 рік. Між іншим, цей рік є важливим для нашої країни, оскільки є роком Евро-2012».

Голова парламентського комітету заявила, що уряд М.АЗАРОВА жодного разу за півтора року своєї діяльності не звітував про виконану роботу в парламенті. Більше того, уряд досі працює без програми. «Уряд живе за програмою, що складається виключно з вимог МФВ. Наслідки цієї роботі лягають на плечі українських громадян», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також політик наголосила, що парламент має терміново підготувати й ухвалити програму антикризових дій. «Я звертаюсь сьогодні до усіх без виключення фракцій Верховної Ради – ми з вами зобов’язані захистити нашу країну від другої хвилі економічної кризи. Ми з вами бачимо, що уряд не готовий взяти на себе таку відповідальність, але ми готові. Закликаю усіх доєднатись до розробки антикризової програми. Лише разом ми зможемо подолати будь-які перепони та вивести Україну на гідний рівень», - додала вона.

Крім того, у своєму листі до Президента Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала про місію гаранта Конституції. «Я вимагаю захистити конституційні права політв’язня Юлії ТИМОШЕНКО, яка абсолютно безпідставно знаходиться у в’язниці», - зокрема наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, член фракції «БЮТ- Батьківщина» Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що сесія ВР повинна розпочатися з урядового звіту про виконану роботу за весь період.