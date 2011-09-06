Перейменування Ленінського району на Шевченківський тихо провалили

Депутати Ленінської районної у місті Кіровограді ради депутати більшістю голосів відмовилися підтримати депутатський запит про перейменування району на честь Тараса Шевченка (Шевченківський).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній організації ВО «Свобода», посилаючись на інформацію депутата Ленінської райради від даної політичної партії Ігоря БУР’ЯНОВА.

За його словами, сьогодні на сесії депутати повинні були лише направити відповідний запит до Кіровоградської міської ради, до компетенції якої належить прийняття рішення з означеного питання, проте більшістю голосів відмовились це робити.

«Ідея перейменувати район зріла давно, а оформилася у конкретну пропозицію під час відзначення 150-річчя перепоховання в Україні Т.Шевченка. Пізніше на сесії я озвучив усний запит, а тепер ось надійшла черга і до письмового. Питання розглядалося в усіх постійних комісіях ради, і активно ніхто не заперечував проти ідеї перейменування, крім комуністів», - повідомив І. БУР’ЯНОВ.

Проте під час голосування пропозицію представника ВО «Свобода» про перейменування Ленінського району на Шевченківський підтримали лише 9 депутатів із фракції БЮТ-«Батьківщина». Були проти, або зовсім не голосували депутати від Партії регіонів, КПУ, «Солідарність жінок України», «Фронт Змін».

Всього у складі Ленінської в м. Кіровограді райради налічується 50 депутатів.