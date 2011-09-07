Прокурор вважає, що Тимошенко робить політичні заяви, а не надає покази

Представник державного обвинувачення, прокурор Василь БАЙРАЧНИЙ вважає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО робить у суді політичні заяви, а не надає покази у кримінальній справі щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЙРАЧНИЙ заявив під час надання показів Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні Печерського райсуду Києва.

«Покази підсудної не мають нічого спільного з її допитом. Це у чистому вигляді політична заява», - сказав В.БАЙРАЧНИЙ.

У свою чергу,адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК наголосив, що зупинка виступів передбачена лише на стадії судових дебатів. «Я просив би суд і державне обвинувачення не зупиняти виступ ТИМОШЕНКО, бо таким чином затягується судовий процес. Показання даються у межах пред’явленого обвинувачення, і всі вони стосуються суті справи», - наголосив він.