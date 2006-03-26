На Закарпатті побили представника БЮТ...

У Берегові Закарпатської області побили уповноважену особу від Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, у ТВО №69 (з центром у Берегові) уповноважений представник БЮТ Іван ПАУК виявив, що на зворотному боці запрошень виборцям містилась агітація за Іштвана ГАЙДОША та Демократичну партію угорців України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі запрошення І.ПАУК виявив сьогодні у Берегові у ромському таборі. При спробі зафіксувати факт порушення на фотоплівку представника БЮТ побили. Він подав заяву у міліцію, а зразки запрошень-агіток відзняла одна із закарпатських ТРК.