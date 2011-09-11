Тимошенко думає, що її засудять і побоюється за своє життя

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що судовий процес над нею завершиться обвинувальним вироком і що за гратами її життю загрожуватиме небезпека.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв’ю The Times.

Колишній прем’єр-міністр закликала Захід «кинути виклик її ворогу, Президенту ЯНУКОВИЧУ, через зростання авторитаризму в цій колишній радянській республіці», пише The Times.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «знищив велику частину демократичних свобод, здобутих під час революції 2004 року».

«Я думаю, що моє засудження було вирішено ще до початку судового процесу. У цій частині світу ми, на жаль, занадто добре знайомі з механізмом показового судилища», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО у письмовій відповіді на запитання видання.

Вона закликала Європу «не піддаватися цинізму по відношенню до України», і сказала: «Зробити так означає грати на руку ЯНУКОВИЧУ та його банді. Вони хочуть, щоб ви вважали, що авторитарне правління, яке він запровадив, це найкраще, що може запропонувати Україна. Вони хочуть, щоб світ закрив очі на загибель української демократії, щоб вони могли далі займатися власними справами».

«Україна – невід’ємна частина Європи. Під належним керівництвом ми житимемо за європейськими стандартами політичного та комерційного життя. ЯНУКОВИЧ також повинен дотримуватись цих стандартів», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО і висловила переконання, що його режим «приречений, незалежно від того, буду я засуджена чи ні».