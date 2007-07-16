Секретаріат Президента пропонує депутатам поділитися з народом

Секретаріат Президента України вважає, що одним із джерел фінансування відновлених рішенням Конституційного Суду України соціальних пільг для населення може стати скорочення видатків на виплати народним депутатам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом міністрів Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК.

Щодо розгляду як джерела фінансування соціальних пільг скорочення видатків на утримання Кабміну і Секретаріату Президента Я.БЕРНАЗЮК зауважив, що працівники цих установ ніяких додаткових пільг не мають.

Представник Секретаріату також зазначив, що цього року можливе проведення секвестру бюджету (скорочення видатків) у зв’язку з припиненням фінансування Верховної Ради України V скликання, тому що вона є нелегітимною.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня КС скасував положення закону про державний бюджет, що стосувались призупинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення стосується 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.