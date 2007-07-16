Блок Тимошенко робить ставку на молодь

Міністерство юстиції України зареєструвало Всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Батьківщина молода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлі Тимошенко, молодіжне крило «Батьківщини» ставить за мету становлення демократії в Україні та виховання політиків з новими поглядами.

«Україні потрібно оновлення. Вірю, що молоді люди неминуче зметуть корупцію, зраду та пустослів‘я, якими отруєна стара українська політика», - привітала Юлія ТИМОШЕНКО молодих БЮТівців.

Головою БЮТівської «молодіжки» обрано народного депутата п’ятого скликання Євгена СУСЛОВА, яки був наймолодшим мером України - міським головою Сквири на Київщині.

«Маємо добрий початок вагомої історії, - зазначив Є.СУСЛОВ. – Ми хочемо об‘єднати українців, які не зіпсовані радянськими часами і принесуть країні зміни, яких вона дуже потребує».

До Верховної Ради 5-го скликання Блок Юлії Тимошенко привів 35 народних депутатів віком 35 років і молодше. За словами лідера «молодіжки», є робоча домовленість про те, що у майбутніх виборчих кампаніях «Батьківщина молода» отримає 20 відсотків місць у виборчих списках БЮТу до місцевих рад та 15% місць у списках до Верховної Ради. У ці дні організація розгортає мережу молодіжних штабів.

Реєстрація «Батьківщини молодої» Мін‘юстом юридично оформила існування молодіжного крила БЮТу. У різних регіонах України «молодіжки» «Батьківщини» працюють вже понад 7 років.