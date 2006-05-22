У Львові скоєно третій з початку року погром обкому КПУ

У Львові скоєно третій з початку року погром офісу обласного комітету Комуністичної партії України.

Як повідомив УНІАН перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК, в ніч з 20 на 21 травня на вулиці Коновальця у Львові невідомі побили всі вікна в приміщенні приймальні народного депутата України Олександра ГОЛУБА, в якому розташовано офіс Львівського обласного комітету Компартії України.

“Це вже третій з початку року хуліганський випад, коли в нашому офісі б’ють всі вікна і паплюжать зовнішні стіни приміщення образливими написами, який ми розцінюємо як вияв неофашизму щодо народного депутата України Олександра ГОЛУБА та Комуністичної партії України, як єдиної опозиційної партії у нинішньому суспільстві”, - зазначив О.КАЛИНЮК.

Він повідомив, що обком КПУ ухвалив з цього приводу заяву для засобів масової інформації в якій, зокрема, зазначається: “Влада на Львівщині фактично потурає націоналістам-необандрівцям у здійсненні таких нападів. Підбурюванням до таких дій можна назвати виступ 22 грудня 2005 року на сесії Львівської обласної ради заступника голови Львівської обласної ради Ігоря ДЕРЖКА, який заявив, що у нас є політичні партії, які стоять на відверто антиукраїнських позиціях, прямо зазначаючи, що це представники Компартії”.

На думку Львівського обкому КПУ, “відвертим закликом з боку влади до рішучих дій націонал-фашистів є те, що робочу групу з ліквідації Солдатського меморіалу у місті Львові і побудови на його місці Пантеону воякам ОУН-УПА очолює голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК. У цьому напрямку діє і Львівська міська рада, яка навіть винесла відповідну ухвалу на сесії міської ради, згідно з якою передбачається ліквідація на місці Монументу Слави у Львові скульптурної композиції “Родина Мать с мечом” і на цьому місці пропонується встановити скульптуру “Козака на коні з шаблюкою”.

За словами О.КАЛИНЮКА, правоохоронні органи не займаються розслідуванням хуліганських нападів на офіс львівських комуністів, а тому представники обкому Компартії мають намір звернутися з приводу чергового інциденту в органи місцевої та вищої державної влади з вимогою “припинити прояви націонал-фашизму щодо комуністів на Львівщині”.