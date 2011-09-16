Янукович пропонує тягнути Південний потік через Україну - Газпром відразу відмовився

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує європейським і російським партнерам збудувати газопровід «Південний потік» на території півдня України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим).

«Ми нашим партнерам і в Європі, і в Росії пропонуємо гнучкий підхід для модернізації української ГТС без будівництва «Південного потоку». Умовно кажучи, «Південний потік» має пройти півднем України по суші, і така можливість є, такий проект набагато дешевший, ніж «Південний потік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами українського Президента, експерти оцінюють загальну вартість проекту «Південний потік» у 25 млрд. євро.

«А те, що ми пропонуємо, буде у п`ять разів дешевше», - сказав він.

Однак, як передає РІА «Новости», сьогодні у кулуарах інвестиційного форуму в Сочі заступник голови правління "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що тягнути газопровід "Південний потік", який передбачається прокласти від Росії до Європи по дну Чорного моря, через територію України економічно недоцільно.

"Вона давно пропонує", - сказав В.ГОЛУБЄВ, коментуючи пропозиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, щоб "Південний потік" пройшов по території України.

"Можна було б провести через Крим, вийти в Євпаторії й далі - в Чорне море, але який сенс, коли можна просто напряму", - зазначив заступник голови правління "Газпрому".

На запитання, чи бачить він економічну доцільність у реалізації такої пропозиції, В.ГОЛУБЄВ відповів "Ні".

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.