Королевська візьме участь у Ялтинському форумі

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, народний депутат (БЮТ – «Батькивщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА візьме участь у форумі Ялтинської європейської стратегії YES. Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Н.КОРОЛЕВСЬКУ запрошено для участі в дискусії на тему «Альтернативні погляди на майбутнє України – бачення політичних лідерів», яка відбудеться 17 вересня в рамках форуму.

«Для України немає альтернативи європейському шляху, для цього необхідно перейти від порожніх декларацій до дій, - цитує Н.КОРОЛЕВЬСКУ її прес-служба. - Україна повинна припинити жити подвійними стандартами. І це головне завдання українських політиків, які прийдуть на зміну нинішній владі. Ми зобов`язані стати не просто незалежною, а й самостійною країною. Головна стратегічна мета нашої держави – це європейські стандарти якості життя громадян».

Як повідомлялося, 15 – 18 вересня в Лівадійському палаці проходить 8-а Ялтинська щорічна зустріч "Україна і світ: загальні виклики, спільне майбутнє", організована Ялтинською європейською стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Під час саміту YES понад 200 представників політичних, ділових і громадських кіл з більш як 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їхній вплив на Європу й Україну, новий світовий порядок в епоху змін, можливості та виклики для інвестицій в Україні, а також шляхи збалансування світової економки. Крім того, темами дискусій стануть відносини України з Європейським Союзом та перспективи України в сучасному світі.