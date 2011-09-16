Наливайченко: Замовники вбивства Гонгадзе мають бути покарані

Українське суспільство вимагає справедливого рішення суду у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це заявив голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО з приводу чергової річниці від дня зникнення Г.Гонгадзе.

«Наша Україна» наполягає, щоб судовий процес у справі Г.Гонгадзе відбувався відкрито та неупереджено, щоб були оприлюднені обвинувальні висновки, а ЗМІ отримали можливість якнайповніше інформувати суспільство про цей суд.

«Ми вважаємо необґрунтованими рішення суду та прокуратури щодо закритості цього процесу. Тільки відкритий судовий процес дає шанси встановити та притягнути до відповідальності справжніх замовників вбивства журналіста», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, логічною крапкою у справі має стати покарання замовників цього злочину, тогочасних високопосадовців, яких поіменно було названо підсудним екс-генералом МВС Олексієм ПУКАЧЕМ. «Жодні кон’юнктурні інтереси теперішньої влади не мають стати на перешкоді цього покарання», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що судове рішення дасть відповідь на питання, якою державою бути Україні, чи теперішня влада здатна дотримуватися європейських демократичних стандартів, шанувати права громадян та свободу ЗМІ, чи українські журналісти будуть захищені від свавілля чиновників.