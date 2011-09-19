Відбудеться Форум християнських політиків

У четвер, 22 вересня, о 10.00 за ініціативи партії Християнсько-Демократичний Союз розпочне свою роботу Форум християнських політиків, присвячений захисту прав дітей та сімейних цінностей в глобалізованому світі.

У Форумі візьмуть участь представники християнсько-демократичного руху з понад 20 країн - провідні європейські та українські політики, народні депутати, громадські та релігійні діячі. Зокрема, очікується прибуття голови фракції Європейської народної партії в Європарламенті Люка Волонте, президента ECPM (Європейського християнського політичного руху) Петера Возу, кандидата на посаду президента Франції Крістін Бутен та ін.

За підсумками Форуму відбудеться прес-конференція, в якій, зокрема, візьмуть участь народні депутати, члени Колегії партії Християнсько-Демократичний Союз Давид Жванія, Оксана Білозір, Катерина Лук’янова, а також іноземні гості.

Програма форуму

10.00-11.00 Відкриття Форуму

11.30-13.30 Робота в секціях: Майбутнє в інтересах дітей. Людська гідність у сучасному суспільстві. Міжкультурний та міжконфесійний діалог

13.30-14.00 Підбиття підсумків роботи у секціях

14.00-14.30 Прес-конференція за результатами роботи форуму

Захід відбудеться в приміщенні Президент готелю (вул. Госпітальна, 12). Акредитація за телефоном +38 044 498 17 67.