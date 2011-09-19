Луценка залишили під вартою

Печерський районний суд міста Києва не підтримав клопотання захисту екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про звільнення його з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено судом після більш ніж годинного перебування у нарадчій кімнаті.

Суд мотивував своє рішення тим, що адміністрація Лук’янівського СІЗО повинна надавати Ю.ЛУЦЕНКУ лікування.

Також у рішення суду зазначається необхідність надання керівництвом СІЗО матеріалів про стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, адвокати мотивували своє клопотання про звільнення екс-міністра поганим станом його здоров’ям, наявністю великої кількості тяжких захворювань та необхідністю лікування.

Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року знаходиться в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Печерський районний суд Києва 13 вересня дав дозвіл на дообстеження колишнього міністра за межами СІЗО.

Екс-міністра 15 вересня вивозили із СІЗО до Київського міського діагностичного центру для проведення фахівцями Міністерства охорони здоров`я Україна колегіального дообстеження стану його здоров`я. Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медичними працівниками визначається як задовільний, поінформували в пенітенціарній службі. Він продовжує перебувати під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.