На Донеччині взялися за старе
17:44, 26 березня 2006Політика
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У м. Дебальцеве міліція виявили чистий протокол виборів з підписами членів комісії
У Донецькій області правоохоронними органами зафіксований факт спроби підтасування результатів виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку підтвердив заступник начальника УВС у Донецькій області Анатолій СМИРНОВ.
За його словами, на одній з виборчих дільниць у м. Дебальцеве правоохоронці виявили протокол результатів виборів, в якому вже проставлені підписи членів комісії. Проте самих результатів голосування протокол не містить.
А.СМИРНОВ уточнив, що за цим фактом проводиться розслідування.
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