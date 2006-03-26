На Донеччині взялися за старе

У Донецькій області правоохоронними органами зафіксований факт спроби підтасування результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку підтвердив заступник начальника УВС у Донецькій області Анатолій СМИРНОВ.

За його словами, на одній з виборчих дільниць у м. Дебальцеве правоохоронці виявили протокол результатів виборів, в якому вже проставлені підписи членів комісії. Проте самих результатів голосування протокол не містить.

А.СМИРНОВ уточнив, що за цим фактом проводиться розслідування.