Чи вірять українці у наміри влади подолати корупцію (опитування)
Громадяни України вважають, що влада всіх рівнів має невелике бажання подолати корупцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Європейською дослідницькою асоціацією.
Зокрема, у добрі наміри Президента та його Адміністрації вірять 16,8% респондентів, намаганням міської та сільської влади подолати корупцію довіряють 13,5% опитаних, Кабінету міністрів – 11%, у такі ж наміри судової системи – лише 6,9%.
«Варто зазначити, що після відчутного розчарування, яке продемонстрували дані опитування 2009-го року, населення України знову намагається повірити у бажання представників нової влади боротися з корупцією», - зазначила керівник експертної ради Європейської дослідницької організації Світлана ГОРНА.
В той же час, незважаючи на низьку довіру, понад 77% респондентів вважають боротьбу з корупцією обов`язком Президента, 45,5% - Верховної Ради і 33% - міліції з прокуратурою та Кабінету міністрів.
«Варто зазначити, що на п`яте місце серед відповідальних громадяни поставили себе (18%), що свідчить про їх свідому позицію», – додала С.ГОРНА.
За її словами, дані опитування свідчать, що ідея посилення жорстких дій проти корупціонерів дещо втрачає свою популярність серед населення України, тоді як поступово посилюють свої позиції менш радикальні й більш поступальні заходи.
«В цілому по Україні все ще не більше 18% називають будь-які антикорупційні заходи ефективними, і це відсоток лише з-поміж поінформованих громадян, кількість яких коливається від 10% до 30% в залежності від того, про чиї антикорупційні ініціативи йдеться», – підсумувала С.ГОРНА.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Європейською дослідницькою організацією у березні-квітні 2011 року в усіх областях України та АР Крим методом особистого інтерв`ю. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення (віком від 18 років) України і становить 10 тис. 639 осіб. Ймовірна похибка +-1%.