У Нью-Йорку діаспора таки влаштувала «сюрприз» Януковичу

У Нью-Йорку близько 30 представників діаспори пікетують Представництво України при ООН з плакатами, які закликають до відставки нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН", акція проходить під українськими прапорами і прапором США, також є прапор Українського конгресового комітету Америки.

Як пояснила голова Комітету Тамара АЛЕКСЄЙ, для проведення акції не потрібен був дозвіл поліції, а потрібен лише дозвіл на встановлення підсилювальної апаратури.

Акція почалася музичним виконанням молитви, після чого організатори акції запросили приєднатися до них поліцейських "для демонстрації того, що в Америці є демократія".

Акція проходить під гаслами "Геть Януковича!", "Геть Азарова!", "Геть українофобів!", "Геть Табачника!". Учасники акції також тримають у руках плакат з портретом Юлії ТИМОШЕНКО за тюремними гратами, напис на плакаті: "Ні політичним репресіям, Україні свободу!".