Шепітька прооперували - суд перенесли

Печерський районний суд Києва переніс розгляд кримінальної справи проти екс-заступника начальника Енергетичної регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА і екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА на 15.00 10 жовтня.

Як повідомив УНІАН адвокат А.МАКАРЕНКА Олексій ДІРОЧКА, Т.ШЕПІТЬКА прооперовано, тому в судовому засіданні оголошено перерву на 2,5 тижні.

Суд перебуває на стадії оголошення обвинувального висновку.

Адвокат Т.ШЕПІТЬКА Сергій РЕПЕЦЬКИЙ уточнив, що його підзахисному зробили складну хірургічну операцію.

"Тарас ШЕПІТЬКО перебуває в лікарні на стаціонарному лікуванні. Операція була складна, він проходить реабілітаційний період", - сказав С.РЕПЕЦЬКИЙ.

За його словами, лікарі не можуть сказати, коли стан здоров`я Т.ШЕПІТЬКА дозволить йому брати участь у судових слуханнях.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз України» і російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їхніми позитивними характеристиками, клопотанням поважаних людей про їхнє звільнення, поганим станом здоров`я А.МАКАРЕНКА і наявністю у Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.