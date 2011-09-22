Луценку дали офіційний папір про стан його здоров'я

Фахівці Міністерства охорони здоров’я через керівництво Київського СІЗО сьогодні надали екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКО результати обстеження стану його здоров я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

"Сьогодні, 22 вересня 2011 року, керівництвом Київського СІЗО було надано Юрію ЛУЦЕНКУ результати його інструментального обстеження з висновком та рекомендаціями комісії МОЗ України", - зазначили у прес-службі.

Стан здоров’я ув’язненого членами комісії визнано задовільним, йдеться у повідомленні.

Водночас у ДПтС поінформували, що в межах динамічного нагляду за станом здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні ж він був проконсультований фахівцем МОЗ України, за підсумками чого було надано відповідні рекомендації, які наразі виконуються медперсоналом Київського СІЗО.