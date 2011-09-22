ОБСЄ закликає відновити мовлення харківського телеканалу АТН

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВИЧ закликала українську владу відновити плюралізм ЗМІ в Харкові, дозволивши відновити мовлення каналу АТН.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, у своєму листі до міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА представник ОБСЄ зазначила, що було вжито різні адміністративні заходи, щоб припинити роботу телеканалу.

«Особливо турбує той факт, що ТРК "Фора" і ТРК "А/ТВК", які використовували й передавали новини АТН, були відключені від ефіру, незважаючи на наявність діючих ліцензій», - зазначила Д.МІЯТОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківський телеканал АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

21 вересня представники трьох харківських телеканалів АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника телеканалів АТН Олега ЮХТИ, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТИ, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, із якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.