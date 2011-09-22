Адвокат Луценка заявляє про тиск на його синів

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ заявляє, що правоохоронні органи здійснюють тиск на його двох синів.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Мені повідомили, що проти одного мого сина працівники СБУ порушили оперативно-розшукову справу. Це факт. У іншого – з’явилися проблеми по службі», - заявив О.БАГАНЕЦЬ, уточнивши, що мотиви заведення оперативно-розшукової справи невідомі.

«З чим пов’язана ця справа, яка її мета – невідомо. Можливо, таким чином хтось хоче помститися мені за якісь попередні мої дії. А можливо – вплинути на мою поведінку у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - припустив адвокат.

«Поки що я нічого не знаю. Я юрист. Час покаже, з чим пов’язана кримінальна справа проти мого сина», - зазначив О.Баганець.

Як повідомлялося, обидва сина О.БАГАНЦЯ працюють в органах прокуратури.