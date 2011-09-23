Тейшейра: саме та пані, яка зараз у тюрмі, знайшла рішення

Якщо до початку ратифікації Угоди про асоціацію з Євросоюзом ситуація в Україні не поліпшиться, то немає гарантій, що Європейський парламент підтримає ратифікацію документа.

Про це заявив голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, якого цитує тижневик «Український тиждень» (№ 39 від 23 вересня 2011 р), виступаючи у книгарні «Є».

«Я не хотів би, щоб мене зрозуміли так, що Європейський парламент обов`язково буде за ратифікацію угоди. Це може бути і не так, якщо на момент, коли почнеться процес ратифікації, ситуація в Україні не поліпшиться. Більшість фракцій у європейському законодавчому органі, навіть соціалісти, з якими співпрацює Партія регіонів, виступають за те, що, насамперед, в Україні має бути дотримано європейських принципів. Так само ніхто не може передбачити, якими будуть рішення національних парламентів щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною», – сказав Ж.ТЕЙШЕРА.

За словами дипломата, сьогодні гостро стоїть питання про відповідність того, що відбувається в Україні, тим цінностям, які обстоює ЄС.

«Це не сумісно з цінностями, які пропагує Євросоюз. Тому ми ведемо діалог із владою, щоб вона зрозуміла, у чому полягає проблема. Певні закони, які застосовуються в країні, не відповідають демократичним принципам. Рішення влади мають оцінювати виборці. Керівництво вашої держави мало б саме хотіти уникнути спотвореного законодавства. Звичайно, закони часів Хрущова кращі, ніж те, що було за Сталіна. Але цього недостатньо. Рішення повинна знати ваша влада», – пояснив голова представництва Євросоюзу в Україні.

При цьому Ж.ТЕЙШЕРА зазначив, що у Євросоюзі позитивно оцінюють газові угоди, укладені урядом Юлії ТИМОШЕНКО 2009 року.

«2009 року Словаччина, Сербія, Болгарія замерзали, і в той час саме та пані, яка зараз у тюрмі, знайшла рішення. І це визнали у країнах ЄС.

Позиція Євросоюзу залишається такою, що він не є стороною тих (газових) угод. Це домовленості між компаніями в Німеччині, Словаччині тощо і «Газпромом», щоб їм постачали блакитне паливо за певну ціну. Україна – транзитна держава, але «Нафтогаз» водночас не є стороною угод із компаніями в країнах ЄС. Європейський Союз теж мусив проводити зустрічі з учасниками газового конфлікту і вирішувати проблему. Це робили з допомогою тодішньої української прем’єрки», – зазначив голова представництва ЄС в Україні.