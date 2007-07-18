Секретаріат Президента бачить для Януковича два шляхи

У Секретаріаті Президента вважають, що уряд може виконати рішення Конституційного Суду про відновлення пільг і компенсацій для окремих категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник Департаменту соціальної політики Секретаріату Президента Павло РОЗЕНКО.

Він розповів, що має проект заяви уряду з приводу рішення Конституційного Суду, яка, на його думку, є надзвичайно емоційною, і водночас не відповідає дає відповіді на головне запитання: чи буде уряд виконувати це рішення. (Брифінг у Секретаріаті Президента відбувався до оприлюднення заяви уряду щодо рішення КС – УНІАН).

П.РОЗЕНКО висловив переконання, що уряд має виконати це рішення Конституційного Суду.

Він вважає, що в уряду є два шляхи вирішення цього питання: перший – затвердити план заходів з виконання рішення КС, другий – заявити, що вони не визнають рішення КС і виконувати його не будуть. В Секретаріаті Президенти другий шлях вважають хибним.

П.РОЗЕНКО зауважив, що у Секретаріаті Президента розуміють, як важко буде уряду відновити пільги для населення, оскільки для цього додатково з держбюджету потрібно виділити 60-70 млрд. грн., але вважають, якщо уряд позиціонує себе як професійний, він не може “відмахнутись” від рішення Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня КС скасував положення закону про державний бюджет, які торкалися припинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення торкається 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.

11 липня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявив, що уряд може реалізувати дане рішення Конституційного Суду виключно після внесення змін в закон про держбюджет на поточний рік.

Сьогодні Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив офіційну заяву щодо цього рішення КС. Згідно з документом, Кабінет міністрів вважає рішення Конституційного Суду про відновлення пільг та компенсацій для певних категорій громадян кулуарним рішенням з ознаками політичного та передвиборчого замовлення проти чинного уряду. Крім того, уряд вважає неможливим знайти 70 млрд. грн. для виконання всіх законодавчих норм поновлених КС.