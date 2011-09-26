Іващенко: суд переклав свою провину на СІЗО

Колишній т.в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО звинувачує колегію суддів Печерського районного суду Києва, яка розглядає його справу, у перекручуванні фактів і спробі наштовхнути його на конфлікт із керівництвом СІЗО.

Про це йдеться у листі В.ІВАЩЕНКА, переданому УНІАН.

Як зазначає у ньому колишній військовий посадовець, 20 вересня Печерський суд виніс окрему ухвалу, в якій вказується, що начебто В.ІВАЩЕНКО на судовому засіданні висловив обурення на адресу СІЗО за ненадання йому необхідної медичної допомоги, у зв’язку з чим звертається увага керівництва ізолятору щодо стану його здоров я.

“Зазначені твердження є неправдивими, такими, що не відповідають дійсності, оскільки у своїй заяві на підтримку клопотання адвокатів про зміну мені запобіжного заходу я навпаки висловив претензії до колегії суду на чолі із суддею Сергієм ВОВКОМ стосовно того, що суд не бажає врахувати факт, що СІЗО не має об активних можливостей надати мені необхідну медичну допомогу в умовах стаціонару з причин відсутності в медчастині ізолятору відповідних спеціалістів, не кажучи вже про спеціалізоване (неврологічне) відділення”, - наголошує в листі В.ІВАЩЕНКО.

Також він звертає увагу, що у своєму зверненні на засіданні 20 вересня він звинуватив суддів у нехтуванні нормами Конституції і КПК, Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а також в порушенні ними суддівської присяги. “Дивно, що все це було інтерпретовано судом як “обурення на адресу СІЗО”. Це не можна сприймати інакше, ніж як відверту підтасовку, перекручування фактів з боку суду!” – підкреслив В.ІВАЩЕНКО.

У зв’язку з цим він зауважив, що “таким чином я і мої адвокати ще раз переконалися у правильності і правомірності подання заяви до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності членів колегії суддів – Сергія ВОВКА, Оксани ЦАРЕВИЧ та Володимира КАРАБАНЯ”.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод". Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Наразі справа перебуває на розгляді в Печерському районному суді м.Києва.