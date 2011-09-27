Прокурори і адвокат пересварилися при спробі прочитати діагноз Луценка

Представники сторони обвинувачення в Печерському райсуді Києва звинувачують адвоката екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олексія БАГАНЦЯ у тому, що він перебирає на себе функції і повноваження медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний коментар з приводу заявленого О.БАГАНЦЕМ клопотання про негайну госпіталізацію Ю.ЛУЦЕНКА в ході судового засідання заявив представник прокуратури Віктор КЛИМЕНКО.

«Адвокат О.БАГАНЕЦЬ посилається на матеріали, яких немає в справі. Адвокат О.БАГАНЕЦЬ перебирає на себе функції медичних працівників», - сказав він, наголосивши, що у висновках, які має у своєму розпорядженні сторона обвинувачення, взагалі не сказано про необхідність госпіталізації екс-міністра.

Інший представник сторони обвинувачення Дмитро ЛОБАНЬ підтримав позицію колеги, наголосивши, що «клопотання не відноситься до компетенції суду, воно повинно вирішувати адміністрацією СІЗО… Тому перекладати функції СІЗО на суд є безпідставними і некоректними».

Він також, як і його попередник, у своєму виступі послався на медичні документи, які начебто має у розпорядженні прокуратура. Ю.ЛУЦЕНКО перервав його виступ і вкотре попросив оголосити суду, які саме документи має сторона обвинувачення.

У свою чергу, головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК попросив представників прокуратури конкретизувати, які медичні документи вони мають на увазі. У відповідь вони заявили, що це ті ж самі документи, на які посилається сторона захисту.

Заслухавши думки сторін учасників процесу, суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.