Литвин каже, що намагається «олюднити» Партію регіонів

Переговори про злиття "Народної партії" і Партії регіонів тривають.

Про це повідомив лідер "Народної партії", спікер Верховної Ради Володимир Литвин в ефірі 5 каналу, коментуючи інформацію про завершення переговорів щодо злиття його партії з Партією регіонів.

"Сам факт того, що такі переговори і консультації тривають, він є очевидним, а все інше, що було написано, абсолютно не відповідає дійсності", - заявив він.

Як відомо, газета "Комерсант-Україна" у вівторок написала, що минулого тижня Литвин повідомив головам регіональних організацій своєї партії, що ці політичні сили об'єднаються, а сам він стане заступником глави Партії регіонів.

"По-перше, з огляду на те, що у нас не було засідання виконкому. Якщо не було засідання виконкому, я не міг повідомляти про факти, які відбулися, а тим паче про працевлаштування своєї персони", - уточнив Литвин.

Політик допустив, що "сам факт такої публікації може бути направлений на те, щоб внести сум’яття у партійний актив партії".

"Я б дивився на цю проблему набагато глибше, можливо навіть підкажчиком можуть бути дії Росії, де зроблені кроки, ми це бачили на з'їзді, по розширенню бази партії "Єдина Росія", - заявив спікер.

"Давайте будемо виходити із реалій. Партія регіонів - це реалії в нашому політичному житті. Причому на тривалу перспективу. Від цих реалій буде залежати, як будуть розвиватися процеси в Україні. Відповідно всі зацікавлені в тому, щоб Партія регіонів більшою мірою віддзеркалювала настрої всього українського суспільства", - вважає Литвин.

"Якщо буде відбуватися онароднення, олюднення Партії регіонів це буде плюс, користь для країни", - додав він.

Українська правда