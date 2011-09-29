Через Україну і Молдову декларація Варшавського саміту досі не готова

Робота над текстом підсумкової декларації другого саміту «Східного партнерства» триває. Про це напередодні відкриття Варшавської зустрічі у верхах повідомила голова представництва Європейського Союзу у Польщі Єва Синовець, повідомляє ZN.UA.

«Перемовини з приводу деяких формулювань документа проходять досі, оскільки прагнення деяких країн-партнерів вельми амбітні, і їх представники готові боротися до останнього», — повідомила дипломат, уточнивши, що мова йде про спроби включити в декларацію посилання на 49-ту статтю Договору про ЄС, яка передбачає, що будь-яка демократична європейська держава має право подати заявку на членство в Євросоюзі.

Нагадаємо, що на згадці 49-ї статті в підсумковому документі саміту наполягають Україна і Молдова, чию позицію підтримує і головуюча в ЄС Польща. Джерела ZN.UA у Варшаві свідчать, що польській стороні вдалося наполягти на тому, щоб у проекті документа партнери ЄС, що беруть участь в ініціативі «Східне партнерство» (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан), вперше були названі «східноєвропейськими країнами», що надалі відкриє для них можливості 49-ї статті договору про ЄС.

Є.Синовець висловила надію на те, що в документі збережеться узгоджене у Брюсселі на рівні послів формулювання щодо України, зокрема, про те, що в України є всі шанси завершити перемовини щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом до саміту Україна-ЄС, запланованого на 2 грудня. Дипломат також сподівається, що після парафування документу на саміті у грудні Україна і ЄС, завершивши протягом декількох місяців усі необхідні технічні процедури, зможуть підписати Угоду про асоціацію у наступному році.

Є.Синовець також повідомила, що існує велика ймовірність того, що на саміті у Варшаві буде оголошено про початок перемовин про створення зони вільної торгівлі з Молдовою і Грузією. У той же час вона нагадала, що ЄС виробив для цих країн певні критерії для початку перемовин, і в даний час йде оцінка прогресу в їх досягненні.