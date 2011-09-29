Чоловік і донька Тимошенко не братимуть участь у дебатах

У Печерському районному суді Києва продовжуються дебати у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час з доповіддю виступає захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ.

Вчора в дебатах брали участь адвокати Юрій СУХОВ та Олександр ПЛАХОТНЮК.

М.СІРИЙ повідомив, що два інших захисника Ю.ТИМОШЕНКО – її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО та донька Євгенія КАРР - не братимуть участі у дебатах.

Після виступу М.СІРОГО у дебатах візьме участь сама Ю.ТИМОШЕНКО.

В засіданні Печерського райсуду беруть участь народні депутати, представники дипломатичних установ, журналісти, а також лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.