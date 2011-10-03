Панчишин закликає Януковича відправити Папієва у відставку

Член партії «Фронт Змін» Руслан ПАНЧИШИН наполягає, що залишається міським головою Новодністровська, і закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відправити у відставку голову Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла ПАПІЄВА за тиск на органи місцевого самоврядування.

У коментарі УНІАН Р.ПАНЧИШИН наголосив, що зняття його з посади є незаконним і він й досі залишається Новодністровським міським головою. (Нагадаємо, 20 вересня сесія Новодністровської міської ради достроково припинила повноваження міського голови Р.ПАНЧИШИНА. За таке рішення проголосував 21 депутат з присутніх на сесії 29 - УНІАН.)

«Я на сьогодні - діючий міський голова», - заявив Р.ПАНЧИШИН.

Він зауважив, що свого часу ветував «саме внесення до порядку денного питання про припинення повноважень Новодністровського міського голови». За його словами, «відповідно до законодавства, я видав розпорядження про скликання на 16 вересня сесії Новодністровської міської ради про подолання вето Новодністровського міського голови. Це вето не було подолане депутатами. І тому рішення про припинення повноважень Новодністровського міського голови не може бути підписаним тільки з тієї причини, що діє вето міського голови».

Р.ПАНЧИШИН зауважив, що між ним як міським головою і депутатським корпусом було тривале протистояння. Однак, депутати вирішили відправити його у відставку після того, як мер зареєстрував ініціативну групи громадян Новодністровська щодо проведення референдуму з дострокового припинення повноважень міської ради. За словами Р.ПАНЧИШИНА, на 9 жовтня призначені збори ініціативної групи громадян з цього питання.

Однак, продовжує він, відразу після цього під впливом керівництва Буковини було вирішено зняти його посади. За словами Р.ПАНЧИШИНА, «я звернувся до Президента України з листом про те, що далі М.ПАПІЄВ не може займати посаду голови обласної адміністрації та має бути звільнений».

Р.ПАНЧИШИН також повідомив, що на кінець цього тижня запланована його зустріч з Ханне СЕВЕРІНСЕН, яка нині очолює моніторинговий комітет з дотримання Європейської хартії місцевого самоврядування. Цілком ймовірно, що після їхньої бесіди питання місцевого самоврядування на Буковині розглядатиметься Радою Європи.

Також Р.ПАЧИШИН повідомив, що подав судовий позов до М.ПАПІЄВА за розповсюдження неправдивої інформації про міського голову та міську раду.

Як повідомляє прес-служба партії «Фронт Змін», Партія регіонів нищить самоврядування на Буковині. «Партія влади скопіювала сценарій скидання обраного городянами голови, який кілька місяців тому реалізували у Чернівцях, - прокоментував ситуацію голова Чернівецької територіальної організації партії «Фронт Змін» Максим БУРБАК. – Фактично, ми можемо говорити про скасування самоврядування як такого, адже тепер влада через підконтрольних депутатів може позбавлятися від будь-якого неугодного їй, хай і обраного народом керівника». За словами М.БУРБАКА, ситуація у Новодністровську ускладнена ще й тим, що під тиском депутатської більшості минулої сесії подала у відставку секретар міської ради.

Поспішне рішення міських депутатів, зазначив голова Буковинського «Фронту Змін», викликане тим, що в місті розпочався процес ініціювання референдуму про недовіру міській раді. «Городян обурює колотнеча, яку творять в місті депутати від влади та їхні сателіти, усунуті Р.ПАНЧИШИНИМ із посад у міськвиконкомі. Підтримуючи міського голову, мешканці розпочали процедуру референдуму про недовіру раді. Злякавшись такого сценарію, Партія регіонів, яка не має реальної підтримки в місті, натиснула на своїх сателітів і таки знайшла дві третини голосів, яких не було на попередній сесії, щоб усунути законно обраного мера».

Довідка УНІАН. Р.ПАНЧИШИН обраний міським головою Новодністровська від політичної партії «Фронт Змін» на останніх місцевих виборах 31 жовтня минулого року. За нього віддали голоси 26% виборців, які взяли участь у голосуванні. Населення міста становить 10,4 тис. осіб.