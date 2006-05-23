Єхануров хоче підняти ціни на газ ще раз і вже на 50%

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє про необхідність ще одного підвищення цін на газ для населення – на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі радіо “Ера”.

“Про підвищення (цін на газ) з 1 травня – це розминка”, - зауважив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня набули чинності рішення Національної комісії регулювання електроенергетики від 30 березня про підвищення на 25% тарифів на газ та електроенергію для населення.

З 1 травня роздрібні ціни для населення підвищені з 17,5 коп. за 1 кубічний метр до 22 коп. за наявності газового лічильника, і з 19 до 24 коп. за 1 кубічний метр за відсутності газового лічильника.