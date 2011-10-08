Кличко обговорив з президентом ФРН ситуацію в Україні

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО у Берліні обговорив з Президентом Федеративної Республіки Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ останні політичні події в України та поділилися баченням українських євроінтеграційних перспектив.

Як повідомляє прес-служба “УДАРу”, особливу увагу було приділено питанню підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Протягом двох днів візиту до Німеччини В.КЛИЧКО та представники партії «УДАР» стануть учасниками низки офіційних заходів, серед яких – зустріч із представниками місцевого самоврядування регіону Тюрінгія, участь у з’їзді Молодіжного союзу партії ХДС тощо.