Кличко обговорив з президентом ФРН ситуацію в Україні
01:28, 08 жовтня 2011Політика
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"УДАР" буде на з`їзді молодіжного ХДС
Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО у Берліні обговорив з Президентом Федеративної Республіки Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ останні політичні події в України та поділилися баченням українських євроінтеграційних перспектив.
Як повідомляє прес-служба “УДАРу”, особливу увагу було приділено питанню підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Протягом двох днів візиту до Німеччини В.КЛИЧКО та представники партії «УДАР» стануть учасниками низки офіційних заходів, серед яких – зустріч із представниками місцевого самоврядування регіону Тюрінгія, участь у з’їзді Молодіжного союзу партії ХДС тощо.
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