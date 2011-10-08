«Суд над Тимошенко» побачили в Бухаресті

Сьогодні в Бухаресті, на сесії Парламентської асамблеї НАТО, відбулась презентація документального фільму про суд над лідером партії «Батьківщина», колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО «The trial of Yulia Tymoshenko. The true story» («Суд над Юлією Тимошенко. Правдива розповідь»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Реформи і порядок», фільм було презентовано на засіданнях фракції «Альянс лiбералiв і демократів» та фракції консерваторів і християнських демократів, які становлять більшість у Парламентській асамблеї НАТО.

Стрічку представив її продюсер – народний депутат України (фракція «БЮТ – «Батьківщина») Остап СЕМЕРАК.

Кожен присутній отримав диск із фільмом.

Стрічка викликала великий інтерес в учасників презентації. Член парламенту Латвії, співголова міжпарламентської групи дружби Латвія – Україна Дзінтарс РАСНАЧС виступив з ініціативою щодо організації показу фільму в Ризі для депутатів латвійського Сейму та журналістів.